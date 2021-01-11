В сети появилось видео, как Луческу на самом деле управляет игрой "Динамо"

Приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" не только стал шоком для всего украинского футбола, но и в корне изменил принципы построения игры и подготовки киевского клуба к матчам.

На YouTube-канале FootballHub появился ролик с эмоциями и расшифровкой слов, которые румынский специалист говорил своим подопечным во время поединков украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. В частности, в нарезку попали противостояния "Динамо" с "Шахтером", "Львовом", "Зарей", "Александрией" и "Днепром-1" в чемпионате страны и матч квалификации ЛЧ против АЗ.

Напомним, что в конце июля 2020 года Луческу был неожиданно назначен главным тренером столичной команды, несмотря на то, что ранее работал с "Шахтером" в 2004-2016 годах. Во втором официальном поединке у руля киевлян румын привел свой новый клуб к победе в Суперкубке Украины над все теми же "горняками".

Мирча вывел "Динамо" в Лигу чемпионов, а затем занял третье место в группе, добыв для команды путевку в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Луческу также являются лидерами УПЛ после первого круга с отрывом в 1 очко от "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео того, как украинский арбитр Екатерина Монзуль управляет игрой и принимает решения.