В Сербии футбольному арбитру дали тюремный срок за назначенный им пенальти

Сербского арбитра Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы за пенальти, который он назначил в матче между "Спартаком" из Суботицы и "Радничками" (2:0) в 2018 году.

Как сообщает издание informer.rs, Обрадович также не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на протяжении следующих десяти лет. Его признали виновным в том, что он воспользовался своим служебным положением, чтобы помочь первой команде одержать победу в этом поединке.

Скандальный эпизод случился на 78-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Спартака". Игрок клуба из Суботицы пытался прострелить в центр штрафной площади, но мяч срикошетил от ноги защитника и отлетел к его партнеру по команде. Обрадовичу показалось, что "круглый" попал в руку игроку "Радничков", поэтому он назначил пенальти, который был реализован.

Отмечается, что победа в этом матче принесла "Спартаку" путевку в Лигу Европы по итогам сезона.

Решение о тюремном приговоре и отстранении от футбола было принято судом первой инстанции, поэтому арбитр может его оспорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренера загребского "Динамо" Зорана Мамича отправили в тюрьму за несколько дней до поединка 1/8 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма".