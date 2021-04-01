У Сербії футбольному арбітрові дали тюремний термін за призначений ним пенальті

Сербського арбітра Срджана Обрадовича засудили до 15 місяців в'язниці за пенальті, який він призначив у матчі між "Спартаком" із Суботіци і "Радничками" (2:0) у 2018 році.

Як повідомляє видання informer.rs, Обрадович також не зможе займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, протягом наступних десяти років. Його визнали винним у тому, що він скористався своїм службовим становищем, щоб допомогти першій команді здобути перемогу в цьому поєдинку.

Скандальний епізод трапився на 78-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь "Спартака". Гравець клубу з Суботіци намагався прострілити в центр штрафного майданчика, але м'яч зрикошетив від ноги захисника і відлетів до його партнера по команді. Обрадовичу здалося, що "круглий" потрапив у руку гравцеві "Радничків", тому він призначив пенальті, який був реалізований.

Відзначається, що перемога в цьому матчі принесла "Спартаку" путівку в Лігу Європи за підсумками сезону.

Рішення про тюремний термін і відсторонення від футболу було ухвалене судом першої інстанції, тому арбітр може його оскаржити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренера загребського "Динамо" Зорана Маміча відправили до в'язниці за кілька днів до поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Тоттенхема".