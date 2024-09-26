В семье Сергея Реброва произошла смертельная трагедия

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва умер отец, информирует пресс-служба "Динамо". Станиславу Ивановичу было 85 лет. Других подробностей трагедии не сообщается.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнование своему бывшему игроку, отметив, что вместе с Аллой Васильевной Станислав Ребров воспитал замечательного сына.

"Он воспитал трудолюбивого, ответственного, порядочного человека, профессионала своего дела, всем сердцем преданного футбола. В том числе благодаря воспитанию отца, Сергей Ребров золотыми буквами вписал свое фамилию в историю киевского "Динамо" и стал кумиром миллионов поклонников футбола и принес много побед киевскому "Динамо", – говорится в некрологе.

OBOZ.UA вместе с "Динамо" присоединяется к словам соболезнования семье Ребровых в связи со смертью близкого человека.

Семья Ребровых родом из Горловки (Донецкая область). Последние годы перед переездом в Киеве Алла Васильевна работала наставницей ансамбля бального танца горловского Дворца детского и юношеского творчества.

Станислав Иванович – руководил кружком радиосвязи горловского Дворца пионеров.

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