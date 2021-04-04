В Румынии футбольный тренер уволился после первоапрельской шутки

Главный тренер ФК "Индустрия Гальда де Жос", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Румынии, Стефан Фогороси подал в отставку после первоапрельской шутки руководства команды.

Стефан Фогороси Индустрия Гальда де Жос

Местные журналисты из Alba Sport опубликовали новость, в которой якобы президент клуба "Гальда де Жос" Овидиу Хулеа уволил Фогороси.

Новость об увольнении Alba Sport

В статье даже была приведена цитата Хулеа :

"Я хотел бы поблагодарить тренера Стефана Фогороси за то, что он принял этот вызов. Мы сразу поняли, что наши шансы избежать вылета были близки к нулю, но после трех игр мы не набрали ни одного очка. Я считаю, что будет лучше, если мы пожмем друг другу руки и каждый пойдет своей дорогой"

В тексте указывалось, что теперь командой будет руководить сам Овидиу и его сын Ади Херепеан.

По данным sport.ro, прочтя новость Фогороси понял, что это шутка, но не нашел в ней ничего смешного. Тренер так обиделся, что больше в клубе не появлялся, написав заявление об увольнении.

В турнирной таблице чемпионата Румынии "Индустрия Гальда де Жос" занимает последнее место. За 14 матчей команда набрала 4 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболиста выгнали из клуба за шутку об изнасиловании.