У Румунії футбольний тренер звільнився після першоквітневого жарту

Головний тренер ФК "Індустрія Гальда де Жос", що виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Румунії, Стефан Фогоросі подав у відставку після першоквітневого жарту керівництва команди.

Стефан Фогоросі Індустрія Гальда де Жос

Місцеві журналісти з Alba Sport опублікували новину, в якій нібито президент клубу "Гальда де Жос" Овідіу Хулеа звільнив Фогоросі.

Новина про звільнення Alba Sport

У статті навіть була наведена цитата Хулеа:

"Я хотів би подякувати тренеру Стефана Фогоросі за те, що він прийняв цей виклик. Ми відразу зрозуміли, що наші шанси уникнути вильоту були близькі до нуля, але після трьох ігор ми не набрали жодного очка. Я вважаю, що буде краще, якщо ми потиснемо один одному руки і кожен піде своєю дорогою"

У тексті вказувалося, що тепер командою керуватиме сам Овідіу і його син Адi Херепеан.

За даними sport.ro, прочитавши новину Фогоросі зрозумів, що це жарт, але не знайшов в ній нічого смішного. Тренер так образився, що більше в клубі не з'являвся, написавши заяву про звільнення.

У турнірній таблиці чемпіонату Румунії "Індустрія Гальда де Жос" посідає останнє місце. За 14 матчів команда набрала 4 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіста вигнали з клубу за жарт про зґвалтування.