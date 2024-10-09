Известный московский клуб обрадовался, когда ракета разрушила здание в Киеве и убила чемпиона Европы

В социальных сетях московского футбольного клуба "Локомотив" даже не скрывали своей радости, когда в январе 2024 года российская ракета попала в арену украинского "Локо" в Киеве и разрушила здание со спортивными залами. По словам руководителя спортивного клуба Александра Егорова, в столице РФ с советских времен жаждали, чтобы существовал только один "Локомотив", и наша команда, с которой началась история "железнодорожников" в 1919 году, была как кость в горле.

Поэтому в террористическом государстве очень обрадовались, когда их ракета попала в здание "Локо" в Соломенском районе Киева.

"24 января 2024 года у нас должно было быть открытие зала бокса и зала единоборств. А 23 января в 7:30 утра прилетела ракета. К сожалению, один человек погиб, пятеро были довольно серьезно ранены. Погибший – это Михаил Донской. Он был локомотивцем в сердце и чемпионом Украины и Европы по пауэрлифтингу", – рассказал Егоров.

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По словам Александра, Михаил почти каждое утро приходил в "Локо" со своей семьей и занимался в спортивном зале клуба.

"Он очень любил "Локомотив". И, к сожалению, так случилось, что в то время, когда звучала тревога, они спустились в укрытие – и ракета попала как раз в эти перекрытия возле бомбоубежища. Она пробила полностью крышу и попала туда, ближе всего к нему", – вспомнил директор "Локо".

"Он довольно долго боролся за свою жизнь. Но, к сожалению, кажется, через пять дней Михаила не стало. Поэтому мы обязательно, когда реконструируем здание, повесим мемориальную доску в память о нем. И вообще мы надеемся, что в ближайшее время восстановим, реконструируем "Локомотив" и сделаем все для того, чтобы здесь было еще больше детей", – добавил Егоров.

Сейчас в киевском "Локо" занимается очень много детей из семей ВПЛ, которые уже потеряли свои клубы, – из Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона, Запорожья.

"Где-то почти 200 детей у нас внутренне перемещенных. И для них был шок, когда в наше здание попала эта ракета. Многие дети пришли к руинам. И они со слезами на глазах говорили, мол, неужели мы потеряли еще один клуб. И когда мы это увидели, решили всех собрать и сразу во всех группах написали, что сегодня вечером проводим тренировки, несмотря ни на что", – рассказал Александр.

Утратив собственное помещение, руководству клуба пришлось договориться с соседними университетами, техникумами и школами, чтобы именно в тот день их детям было где заниматься: "Все возрастные категории вышли на тренировки, чтобы объяснить детям, что мы не закроемся. Мы будем и дальше".

Тем временем в РФ даже не скрывали своей радости из-за трагедии в Киеве.

"Россия хотела, чтобы болели за один "Локомотив". Даже когда в нашу арену попала их ракета, то они у себя на ресурсах московского "Локо" – в "Инстаграме", "Фейсбуке" – написали, что наконец-то остался только один "Локомотив", – вспомнил" Егоров.

"Ну придурки, ведь когда мы меняли себе лого, чтобы оно отличалось от московского, но оставили его в этих цветах, которые нам присущи, потому что это исторически наша идея, а не их, то мы поднимали архивы и нашли почти 146 команд по миру, которые называются "Локомотивом". И что – эти твари должны теперь уничтожить все 145, чтобы остался только их? Но вот такая вот имперская мерзкая нация, привыкшая постоянно жить под гнетом, под колпаком", – возмущен Александр.

Но, по словам директора СК "Локомотив", несмотря на то, что у них довольно сильное разрушение, здание не подлежит восстановлению, как и раздевалки рядом, клуб все равно будет существовать: "Сейчас мы готовимся к зиме. Думаем, как именно все это обустроить и сделать, чтобы было комфортно для детей. И благодарим партнеров".

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