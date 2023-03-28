''Главное – выполнить задачу'': Россия размечталась о ЧМ-2026 по футболу

Сборная России твердо намерена сыграть в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. При этом уже в начале апреля страна-агрессор может принять решение о переходе из Европейского футбольного союза (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Видео дня

Об этом в интервью порталу "РБ Спорт" рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он отметил, что на сегодняшний день организация ожидает итогов конгресса УЕФА, где также будет обсуждаться вопрос продления санкций в отношении российских команд.

"Вероятность перехода в Азию? Минимально или максимально – это все субъективно. Давайте определимся с терминами. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Это некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации", – заявил Дюков.

Отметим, что 23 марта сборная России не смогла победить Иран в товарищеском матче (1:1), а накануне обыграла Ирак (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера российской сборной Валерия Карпина и обвинил его в безразличии к своей работе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!