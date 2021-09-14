В России уволили арбитра, который украл гол у Украины на Евро-2012

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи уволен Российским футбольным союзом (РФС) с поста главы департамента судейства РФС. Эту должность 46-летний Кашшаи занял в январе этого года.

Бывший рефери остался без работы в связи с организационными изменениями в РФС, говорится в заявлении пресс-службы РФС.

В качестве заслуг своих подопечных Кашшаи отметил, что его команда разработала новую стратегию и систему судейской деятельности в России.

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По словам Кашшаи с января 2020 года в чемпионате РФ дебютировали 6 новых судей. Большая часть из них работала в топовых поединках.

" Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство", - заявил Кашшаи.

19 июня 2012 года венгерский арбитр Виктор Кашшаи и его ассистент, находившийся за воротами, не увидели гол сборной Украины в ворота Англии в последнем туре группового турнира Евро-2012.

В 2018-м судья из Татабаньи поставил пенальти в ворота донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" за несуществующее нарушение правил и вызвал бурную реакцию в соцсетях.