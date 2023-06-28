В России, пригрозив 'радикальными решениями', назвали срок, когда РФ обязаны вернуть в турниры УЕФА

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин потребовал решить вопрос с возвращением команд из страны-агрессорки в международные турниры не позднее 2025 года. В противном случае его организация намерена перейти из Европу в Азию.

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Об этом Сорокин заявил пропагандистскому изданию "Известия". Бывший глава оргкомитета чемпионата мира-2018 обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в отсутствии попыток вернуть россиян в свои турниры, назвав эту ситуацию "за гнранью добра и зла".

"Мы все-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным. Не вижу ничего страшного, если мы перейдем в Азию. Такая ситуация, как сейчас, с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет. Футбольный цикл без игры на международной арене, из которого год уже прошел, – это уже много. Если будет более одного цикла, то это уже просто за гранью добра и зла", – сказал Сорокин.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами "завтра мы с Украиной помиримся" назвала недопустимым исключение России из УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев пожаловался на Украину в УЕФА и ФИФА, отметив, что наша страна не имеет права требовать наказать Россию за признание крымских команд частью своего чемпионата.

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