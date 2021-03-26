В России оскорбили судью, который встал на колено перед матчем отбора на ЧМ-2022

Российского арбитра Кирилла Левникова, который возглавлял судейскую бригаду на матче Англия – Сан-Марино (5:0) в рамках отбора на ЧМ-2022, оскорбили его соотечественники за то, что он встал на колено перед стартовым свистком в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

Пользователи не сдерживали эмоций в комментариях. Они назвали поступок Левникова позором и заявили, что он "прогнулся под враждебную идеологию". По их словам, рефери сделал это в угоду чиновникам из ФИФА и УЕФА, чтобы продвинуться по службе.

Некоторые из россиян сравнили его с другим судьей из РФ Сергеем Карасевым, который отказался вставать на колено перед началом матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Они написали, что Левников должен был последовать его примеру.

Поступок Кирилла Левникова назвали позором Спорт-Экспресс

Кирилл Левников якобы встал на колено, чтобы продвинуться по службе Спорт-Экспресс

Кирилла Левникова сравнили с Сергеем Карасевым Спорт-Экспресс

Напомним, что ранее фанаты английского "Миллуола" освистали игроков, которые встали на колено перед поединком второго по силе дивизиона страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского футболиста отстранили от игр в США из-за того, что он отказался поддержать движение Black Lives Matter.