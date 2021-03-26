У Росії принизили суддю, який встав на коліно перед матчем відбору на ЧС-2022

Російського арбітра Кирила Левнікова, який очолював суддівську бригаду на матчі Англія – Сан-Марино (5:0) в межах відбору на ЧС-2022, принизили його співвітчизники за те, що він встав на коліно перед стартовим свистком на підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих важливі").

Користувачі не стримували емоцій в коментарях. Вони назвали вчинок Левнікова ганьбою та заявили, що він "прогнувся під ворожу ідеологію". За їхніми словами, рефері зробив це на догоду чиновникам з ФІФА і УЄФА, щоб піднятися по службі.

Деякі з росіян порівняли його з іншим суддею з РФ Сергієм Карасьовим, який відмовився вставати на коліно перед початком матчу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" з Менхенгладбаха. Вони написали, що Левніков повинен був взяти з нього приклад.

Вчинок Кирила Левнікова назвали ганьбою Спорт-Експрес

Кирило Левніков нібито став на коліно, щоб просунутися по службі Спорт-Експрес

Кирила Левнікова порівняли з Сергієм Карасьовим Спорт-Експрес

Нагадаємо, що раніше фанати англійського "Міллуола" освистали гравців, які встали на коліно перед поєдинком другого за силою дивізіону країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського футболіста відсторонили від ігор в США через те, що він відмовився підтримати рух Black Lives Matter.