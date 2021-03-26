У Росії принизили суддю, який встав на коліно перед матчем відбору на ЧС-2022

Михайло Морозов Футбол 14:46, 26.03.2021 Оновлено: 16:28, 26.03.2021

Російського арбітра Кирила Левнікова, який очолював суддівську бригаду на матчі Англія – Сан-Марино (5:0) в межах відбору на ЧС-2022, принизили його співвітчизники за те, що він встав на коліно перед стартовим свистком на підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих важливі").

Користувачі не стримували емоцій в коментарях. Вони назвали вчинок Левнікова ганьбою та заявили, що він "прогнувся під ворожу ідеологію". За їхніми словами, рефері зробив це на догоду чиновникам з ФІФА і УЄФА, щоб піднятися по службі.

Деякі з росіян порівняли його з іншим суддею з РФ Сергієм Карасьовим, який відмовився вставати на коліно перед початком матчу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" з Менхенгладбаха. Вони написали, що Левніков повинен був взяти з нього приклад.

Вчинок Кирила Левнікова назвали ганьбою
Спорт-Експрес
Кирило Левніков нібито став на коліно, щоб просунутися по службі
Спорт-Експрес
Кирила Левнікова порівняли з Сергієм Карасьовим
Спорт-Експрес

Нагадаємо, що раніше фанати англійського "Міллуола" освистали гравців, які встали на коліно перед поєдинком другого за силою дивізіону країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського футболіста відсторонили від ігор в США через те, що він відмовився підтримати рух Black Lives Matter.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Данілов: якщо Україна почне розмовляти російською, чекайте, що Путін буде "захищати"

Зеленський офіційно відреагував на вбивство воїнів ЗСУ на Донбасі

У Києві повністю відмили будівлю Офісу президента. Фото, відео

Кравчук: Україна не виключає вторгнення Росії з Криму

На Київщині родина смажила маршмелоу на Вічному вогні. Відео