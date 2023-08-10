В России опозорились, пытаясь высмеять трансфер голкипера сборной Украины в 'Бенфику'

Российские болельщики самого популярного спортивного портала России неудачно попытались захейтить трансфер голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в португальскую "Бенфику". Под новостью о переходе юзеры начали писать негативные отзывы про украинца и УПЛ.

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Однако вместо поддержки, такие комментарии начали набирать отрицательные баллы, в итоге став самым заминусованным текстом.

"Сейчас сюда набегут люди, восхваляющие трансферы футболистов из УПЛ в Европу, только на то что сам чемпионат Украины уже похож больше на чемпионат водокачки,с убогими легионерами и игроками СДЮШОР никто не вспомнит", – высказался один из юзеров.

В большинстве своем фанаты с одобрением отнеслись к таком трансферу вратаря "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летний уроженец Донецка был продан чемпиону Португалии за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро.

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