В России назвали крайний срок выхода из УЕФА

Россия готова в течение двух лет выйти из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Конечным сроком для принятия подобного решения в стране-агрессоре считают декабрь 2025 года, когда состоится жеребьевка отборочного турнира к Евро-2028.

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Об этом в комментарии пропагандистскому изданию "Известия" заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев. По его словам, Россия, скорее всего, не сможет выступить на чемпионате мира 2026 года, ведь азиатский отбор уже стартовал, а в зоне УЕФА представители РФ забанены из-за войны в Украине.

"Если мы не попадаем в отбор от Европы к чемпионату мира-2026, то мне кажется, что мы тогда точно вне повестки. А дальше тогда надо смотреть на декабрь 2025 года, когда будет жеребьевка Евро-2028. И вот если мы в эту жеребьевку не попадаем, то мне кажется, что вырастет целое поколение вне международного футбола. Зачем нам это? Мы уже не попали в азиатский отбор к ЧМ-2026. И, скорее всего, не попадем в европейский. Если не попадем в него, то уже нет смысла дергаться – надо ждать жеребьевки квалификации Евро-2028. Если и в нее не попадаем, то как бы да – я не вижу смысла ждать", – сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России по футболу опозорилась в матче с олимпийской сборной Египта, пропустив два гола за четыре минуты.

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