В России из-за воздушной тревоги остановили футбольный матч. Видео

Стыковой матч группы "Серебро" дивизиона "А" Второй лиги чемпионата России по футболу между "Динамо" Брянск и ФК "Иртыш" Омск при счете 0:0 пришлось срочно прервать из-за ракетной опасности. Игра проходила в Брянске.

Видео дня

На 37-й минуте по стадиону прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего игроки были вынуждены быстро уйти в подтрибунное помещение, а зрители – в укрытие. Спустя 40 минут поединок был возобновлен и завершился со счетом .

Это уже второй случай в российском футболе. В июне матч между курским "Авангардом" и "Иртышом" был остановлен из-за угрозы ракетного удара.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 20 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Российские паблики и американские СМИ сообщили об атаке ракетами Storm Shadow. Это стало >первым применением Украиной британских крылатых ракет по территории России.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщал New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Французское издание Le Figaro в тот же день сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США якобы позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

А 19 ноября в США официально подтвердили разрешение Украины бить дальнобойным оружием по России.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!