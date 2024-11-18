В разрешениях бить ATACMS и Storm Shadow по России нашли 'предательство': что пошло не так и чем это грозит Украине

Французское издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США якобы позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России. Новость без официального подтверждения разлетелась в украинских медиа, а затем первоисточник, на который все ссылались, изменил текст публикации.

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Отрицательно на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что такие вещи не анонсируют. OBOZ.UA подробнее рассказывает о ситуации.

Что писали в СМИ

17 ноября на сайте французского издания Le Figaro появилась публикация, в которой рассказывалось, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по РФ с помощью крылатых ракет SCALP/Storm Shadow.

"Решение президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, которые, как говорится, имеют больше американских ракет, чем франко-британских", – писало Le Figaro.

По состоянию на утро понедельника, 18 ноября, материал был изменен и теперь там говорится: "В канцеляриях уже бушевали дебаты относительно разрешения на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года". Издание не приводило других подробностей, а также источников информации.

Реакция официальных лиц

Специалисты отмечают, что "измена" со стороны распространения информации в медиа может играть на руку врагу. О любых договоренностях лучше всего скажут результаты от сил обороны.

На это намекнул президент Украины Владимир Зеленский после самой массированной ракетной атаки РФ 17 ноября, прокомментировав сообщение в СМИ о разрешениях на дальнобойные удары по стране-агрессору. Он подчеркнул: "Такие вещи не анонсируют".

"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Уже 18 ноября министр иностранных дел Франции Жанн-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял свою позицию по ударам французскими ракетами вглубь РФ, но "такая возможность рассматривается.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок, по данным СМИ, "подтвердила разрешение США" для Украины на дальнобойные удары по РФ.

"Решение американской стороны – и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а ужесточение того, что уже было сделано другими партнерами – крайне важно сейчас", – сказала она в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

О позиции Белого дома писало издание New York Times со ссылкой на официальные лица США. В частности, отмечалось, что американский лидер Джо Байден "впервые разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS ". Отмечается, что это ответ на решение России привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

Со своей стороны агентство Bloomberg относительно новости об ATACMS заявило: "любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли будет таким, как запрашивала Украина".

Заметим, что французский SCALP EG и британские Storm Shadow – в целом идентичны авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля". Различия состоят только в программном обеспечении и самолетах-носителях ракет. В зависимости от модификации они могут иметь дальность от 270 до 560 км.

Как сообщал OBOZ.UA, западные издания пишут, что Великобритания, вероятно, приостановила поставки ВСУ Storm Shadow Мол, Лондон мог "придерживать" это вооружение до тех пор, как США позволят Киеву использовать эти ракеты для ударов по военным целям российских войск в глубине РФ.

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