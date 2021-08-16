В России футбольный комментатор выругался матом в прямом эфире. Момент попал на видео

Пресс-атташе "Читы" Дмитрий Шемелев не сумел сдержать эмоции, комментируя домашний поединок своей команды против "Балтики-2" в третьем по силе дивизионе России (ФНЛ-2). Матч закончился вничью 1:1.

На 35-й минуте гости вышли вперед, но после перерыва хозяевам удалось ответить свои голом. После фланговой подачи мяч дважды попал в перекладину, но все же пересек линию ворот.

"** твою мать-то. Был гол! Гол, гол!"– прокричал радостный комментатор.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Шемелев объяснил свое поведение и заявил, что подобная ситуация больше не повторится.

"Это все эмоции. В футболе без них никуда. Хочется извиниться перед всем профессиональным сообществом за использование такого выражения, хотя сам я его не считаю нецензурным, но все же понимаю, что так нельзя. Подобного больше никогда не повторится", – цитирует слова пресс-атташе издание sportrbc.ru.

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Отметим, что "Чита" и "Балтика-2" не лучшим образом начали сезон в первой группе ФНЛ-2. Они занимают последнее и предпоследнее места в таблице, соответственно.

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