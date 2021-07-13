В России футболисты совершили "самый необычный трансфер лета" и были наказаны

В России арестовали троих африканских футболистов, которые хотели перейти из белорусской лиги в российскую. Как утверждает Telegram-канал Baza, игроки пытались это сделать, проехав границу без документов. Авторы издания назвали это "самым необычным трансфером лета".

Представители Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар участвовали в Беларуси в сборах одного из местных клубов. Спустя несколько недель при помощи местного таксиста они попытались незаконно пересечь границу с Российской Федерацией.

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В районе деревни Лобок спортсмены попытались вдоль железной дороги пробраться в Россию, где и были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. У задержанных не оказалось никаких документов. Оказалось, что заграничные паспорта они оставили у руководства белорусского клуба.

После рассмотрения дела Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого к восьми месяцам исправительной колонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский футболист Дмитрий Иванисеня официально перешел в клуб российской Премьер-лиги самарские "Крылья Советов".

27-летний полузащитник, в активе которого один матч в составе сборной Украины, подписал трехлетний контракт.