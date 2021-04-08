В России футболист заработал удаление за аут "по-челябински". Видео

В матче 17-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России между командами КАМАЗ и "Челябинск" (3:1) случилось крайне необычное удаление.

На официальной странице издания Eurosport в Twitter появилось видео момента с подписью "аут по-челябински". На ролике видно, как на 27-й минуте первого тайма при счете 0:0. Игрок гостей готовился к вбрасыванию мяча из-за боковой, но его соперник не хотел отходить на прописанное в правилах расстояние в два метра.

Футболист "Челябинска" не сумел сдержать эмоции и запустил "круглого" в лицо полузащитнику хозяев. Арбитр не колебался и сразу же удалил Илью Сальникова за неспортивное поведение.

После этого КАМАЗ уверенно довел дело до победы со счетом 3:1, а гостям пришлось доигрывать поединок вдевятером из-за еще одной красной карточки во втором тайме. Это позволило хозяевам, которые сейчас идут третьими, приблизиться к лидерам таблицы на расстояние 4 очков. "Челябинск" находится на шестой позиции и отстает от первой строчки на 10 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго по силе дивизиона России (ФНЛ) был забит фантастический победный гол с центра поля на последней минуте.