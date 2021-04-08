У Росії футболіст заробив вилучення за аут "по-челябінськи". Відео

У матчі 17-го туру Професійної футбольної ліги (ПФЛ) Росії між командами КАМАЗ і "Челябінськ" (3:1) стався вкрай незвичайний епізод.

На офіційній сторінці видання Eurosport в Twitter з'явилося відео моменту з підписом "аут по-челябінськи". На ролику видно, як на 27-й хвилині першого тайму за рахунку 0:0. Гравець гостей готувався до вкидання м'яча з-за бокової, але його суперник не хотів відходити на прописану в правилах відстань у два метри.

Футболіст "Челябінська" не зумів стримати емоції та запустив "круглого" в обличчя півзахисника господарів. Арбітр не вагався та відразу ж вилучив з поля Іллю Сальникова за неспортивну поведінку.

Після цього КАМАЗ впевнено довів справу до перемоги з рахунком 3:1, а гостям довелося догравати поєдинок удев'ятьох через ще одну червону картку в другому таймі. Це дозволило господарям, які зараз йдуть третіми, наблизитися до лідерів таблиці на відстань 4 очок. "Челябінськ" перебуває на шостій позиції та відстає від першої сходинки на 10 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі другого за силою дивізіону Росії (ФНЛ) був забитий фантастичний переможний гол з центру поля на останній хвилині.