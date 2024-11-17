В РФС назвали последствия "мирного договора или капитуляции Украины"
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что его страну могут вернуть на мировую спортивную арену лишь после окончания "СВО". Сборные России и российские клубы отстранены от международных матчей с 2022 года.
Колосков не понимает, откуда местные журналисты получили информацию о скором возвращении РФ.
"Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел. Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться СВО и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет. И то снятие санкций наступит не прямо сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины", – сказал Колосков в интервью "ВсеПроСпорт".
Чиновник уточнил, что даже после якобы "капитуляции Украины", вернут РФ не моментально.
"Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное – благие намерения и фантазии", – сказал почетный президент РФС.
В комментариях российские болельщики согласились со своим знаменитым соотечественником.
"Пусть Колосков звякнет величайшему геостратегу мира, тот назовёт конкретные сроки. Уже скоро три года, как "всё идёт по плану", а отстранение - его часть. Коли план столько времени соблюдается, значит, он всё заранее просчитал, и точно знает, когда это закончится..." – пишут россияне.
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