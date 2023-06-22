'Нас выкинули': футболистка сборной России пожаловалась на отстранение от Евро

Голкиперка сборной России по футболу Эльвира Тодуа возмутилась отстранению команды от женского чемпионата Европы 2022 года. Игрок московского ЦСКА назвала несправедливым решение Европейского футбольного союза (УЕФА), который после полномасштабного вторжения РФ в Украине отстранил представителей страны-агрессорки от своих турниров.

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Об этом Тодуа эмоционально заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она добавила, что если был россиян пустили на континентальное первенство, ей было бы наплевать на реакцию болельщиков на турнире, который прошел в Англии.

"Обидно было. Мы вышли туда. Мы так упирались с Португалией ради того, чтобы нас выкинули? Я считаю, что с нами неправильно поступили. Нам надо было дать доиграть. Мы заслуженно туда вышли, отобрались. Мне было бы наплевать, освистывали бы нас в Англии или нет. Как бы ко мне относились, было бы все равно. Сложно ответить как‑то однозначно", – сказала Тодуа.

Отметим, что женский чемпионат Европы прошел летом минувшего года в Англии и завершилась победой хозяек турнира, которые в финале обыграли немок в дополнительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Алексей Кащук забил феноменальный гол, обыграв четырех игроков соперника, в матче молодежного чемпионата Европы 2023 года.

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