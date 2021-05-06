В последние два года судьи очень предвзято относятся к "Динамо", – игрок киевлян

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Владимир Шепелев

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев признался, что иногда играет недостаточно жестко, чтобы случайно не нарваться на красную карточку.

По его мнению, украинские арбитры не лучшим образом относятся к киевлянам. В качестве примера Владимир привел два похожих, с его точки зрения, эпизода, в которых он получил красную карточку, а соперник остался без наказания.

"В чемпионате Украины судьи нас так сильно любят, что я боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь – пересмотрят VAR (видеоповтор – Ред.) и покажут красную. Из-за этого опасаешься жестко пойти в стык. В последние два года судьи очень предвзято относятся к "Динамо". В игре с "Колосом" я на ногу сопернику наступил, чисто игровой момент, а мне красную дают! С "Агробизнесом" Сироте (защитник "Динамо" – Ред.) точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логику арбитров", – цитирует слова Шепелева издание "Динамо Киев от Шурика".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ рассказали о грядущей судейской революции в украинской Премьер-лиге.

ФК Динамо КиевВладимир Шепелев