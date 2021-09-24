В полуфинале южноамериканской Лиги Европы игрок забил потрясающий гол ударом через себя. Видео

В первом матче полуфинала Копы Судамериканы, которая является южноамериканским аналогом Лиги Европы, был забит фантастический гол в акробатическом стиле. Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Давид Теранс поразил ворота уругвайского "Пеньяроля" уже на второй минуте выездной встречи, которая закончилась со счетом 2:1 в пользу его команды.

Хозяева сами создали себе проблемы на старте поединка. Один из игроков "Пеньяроля" отдал неудачный пас назад, в результате чего голкипер и защитник вдвоем побежали на мяч.

Вратарь сделал передачу на партнера, но тот не сумел сохранить "круглого" под прессингом. Футболисты бразильской команды перехватили игровой снаряд и за несколько касаний доставили его в штрафную площадь, где Теранс исполнил удар через себя по фантастической траектории – мяч парашютом залетел за шиворот голкиперу.

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Хозяева отыгрались уже на 22-й минуте, но пропустили еще раз в концовке встречи. Ответный матч между "Пеньяролем" и "Атлетико Паранаэнсе" пройдет 1 октября на поле вторых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября прошло 25 лет с момента, когда в английской Премьер-лиге был забит самый необычный гол со штрафного.