Футболист забил самый необычный гол со штрафного в истории АПЛ: как это было

21 сентября исполнилось 25 лет удару знаменитого английского полузащитника "Астон Виллы" Марка Дрейпера. В то время 25-летний Марк отметился в первом матче 2-го раунда Кубка Лиги 1996 года.

Игрока "Астон Виллы" сбили на подступах к воротам. Судья решил не ставить пенальти, а назначил штрафной удар, который мастерски исполнил Дрейпер. Энди Таунсенд подбросил мяч вверх, Марк первым касанием принял его, а вторым в вогнал кожаную сферу четко под перекладину.

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Этот штрафной по мнению болельщиков и экспертов стал самым необычным розыгрышем в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча в итоге завершилась со счетом 6:0.

В ответной игре была зафиксирована ничья (1:1) и "Астон Вилла" прошла дальше, дойдя до финала.

В решающей игре команда из Бирмингема со счетом 3:0 обыграла "Лидс".

Дрейпер является воспитанником "Ноттс Каунти". Дебютировал в профессиональном плане в декабре 1988 года. Талантливый полузащитник, он был признан болельщиками "Каунти" как один из величайших молодых игроков, когда-либо развивавшихся в клубе. В 1994 года был продан в "Лестер Сити" за 1,25 миллиона фунтов стерлингов - рекордный гонорар для клуба в то время.

Дрейпер провел весь сезон 1994–95 на Филберт-стрит, выйдя на поле 39 раз в Премьер-лиге и забил пять голов, хотя этого было недостаточно, чтобы предотвратить вылет команды. Несмотря на это, Терри Венейблс вызвал его в сборную Англии.

Его форма привлекла внимание "Астон Виллы", которая заплатила за него 3,25 миллиона фунтов. В течение следующих четырех сезонов Дрейпер стал постоянным игроком в стартовом составе клуба из Бирмингема. Марк с 1995 по 2000 года забил 7 голов в 120 матчах команды.

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