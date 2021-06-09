В Польше парашютист прервал футбольный матч и был наказан арбитром. Видео курьеза

Парашютист приземлился на поле во время матча четвертого дивизиона чемпионата Польши между молодежными командами "Олимпии Эльблаг" и "Пизы Барчево". Из-за инцидента поединок пришлось временно приостановить.

Как сообщает издание wiadomosci.wp.pl, на 66-й минуте встречи экстремал совершил посадку в центральном круге стадиона. Главный арбитр встречи не растерялся и в шутку наградил парашютиста желтой карточкой.

Момент с его приземлением заснял один из зрителей, который записывал матч на видео. Он признался, что еще никогда не видел ничего подобного.

Отметим, что "Олимпия" одержала разгромную победу над "Пизой" со счетом 6:3. Сначала хозяева забили своим соперникам шесть голов, а затем расслабились и позволили им отыграть три мяча.

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После 32 туров чемпионата "Олимпия" занимает восьмое место в таблице с 47 очками, а клуб из Барчево идет на 11-й строчке. В его активе 44 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии был забит удивительный автогол. Команда увеличила свое преимущество в счете, ни разу не коснувшись мяча.