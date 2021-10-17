В Нидерландах на матче обвалилась трибуна с болельщиками. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,5 т.
Трибуна с фанатами упала в Нидерландах

Трибуна с болельщиками "Витесса" обвалилась на матче 9-го тура чемпионата Нидерландов против "НЕК Неймегена". Инцидент случился на стадионе "Де Гофферт" и попал в прямой эфир телетрансляции.

Обвал трибуны попал на видео

После финального свистка игроки "Витесса" побежали к гостевому сектору, чтобы вместе со своими фанатами отпраздновать победу со счетом 1:0. Зрители стали так активно прыгать, что конструкция не выдержала нагрузки и упала.

Видео дня

Стоит отметить, что разваленная трибуна не остановила фанов, которые продолжили ликовать.

Вместимость арены составляет — 125000 человек. Полностью стадион реконструировали в конце 90-х годов. Повторное открытие комплекса состоялось в конце января 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года на юге Индии во время национального чемпионата по кабадди – популярной в стране командной игры – обрушилась трибуна со зрителями.

Нидерланды