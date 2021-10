В Нидерландах на матче обвалилась трибуна с болельщиками. Видео

Трибуна с болельщиками "Витесса" обвалилась на матче 9-го тура чемпионата Нидерландов против "НЕК Неймегена". Инцидент случился на стадионе "Де Гофферт" и попал в прямой эфир телетрансляции.

После финального свистка игроки "Витесса" побежали к гостевому сектору, чтобы вместе со своими фанатами отпраздновать победу со счетом 1:0. Зрители стали так активно прыгать, что конструкция не выдержала нагрузки и упала.

Стоит отметить, что разваленная трибуна не остановила фанов, которые продолжили ликовать.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP