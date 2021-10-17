В Нидерландах на матче обвалилась трибуна с болельщиками. Видео

Трибуна с болельщиками "Витесса" обвалилась на матче 9-го тура чемпионата Нидерландов против "НЕК Неймегена". Инцидент случился на стадионе "Де Гофферт" и попал в прямой эфир телетрансляции.

После финального свистка игроки "Витесса" побежали к гостевому сектору, чтобы вместе со своими фанатами отпраздновать победу со счетом 1:0. Зрители стали так активно прыгать, что конструкция не выдержала нагрузки и упала.

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Стоит отметить, что разваленная трибуна не остановила фанов, которые продолжили ликовать.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Вместимость арены составляет — 125000 человек. Полностью стадион реконструировали в конце 90-х годов. Повторное открытие комплекса состоялось в конце января 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года на юге Индии во время национального чемпионата по кабадди – популярной в стране командной игры – обрушилась трибуна со зрителями.