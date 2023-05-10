"Реал" единственным ударом едва не победил "МанСити" в полуфинале Лиги чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в столице Испании завершилась со счетом 1:1.

Видео дня

С первых секунд гости буквально смяли оборону королевской команды. Подопечные Гвардиолы обладали тотальным преимуществом на всех метрах поля. Мадрид низко оборонялся, пытаясь перекрыть свободные зоны. В защиту опускались все полузащитники, играя совместно с линией обороны.

"Сити" раз за разом накатывал на ворота Куртуа, вынуждая бельгийского голкипера отпахивать по полной. "Реал" не мог ничего сделать в атаке, а его быстрые прорывы захлебывались в центральном круге.

Ситуация развернулась на 36-й минуте, когда Эдуардо Камавинга, подобрав мяч у своей штрафной, пробежал с ним полполя, выдал на Винисуса Жуниора и форвард сборной Бразилии метров с 20 отправил круглый снаряд точно в цель.

Для "Реала" это стал первый и единственный удар в плоскость ворот за все 45 минут игрового времени.

Во второй половине "Манчестер Сити" заметно взвинтил темп и игра пошла на встречных курсах. "Реал" заметно снизил обороты, и уже у ворот Эдерсона стали возникать опасности.

Одна из таких атак англичан завершилась красивым голом. Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне ушел опеки Луки Модрича и не оставил шансов бразильскому вратарю.

Ответная встреча "Манчестер Сити" и "Реала" состоится 17 мая. В среду, 10 мая, будет сыгран второй полуфинал. Встретятся итальянские "Милан" и "Интер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!