В Кубке Англии забит самый быстрый гол в истории. Видео

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отметился фантастическим ударом в финале Кубка Англии. 32-летний футболист сборной Германии открыл счет в матче против "Манчестер Юнайтед" уже на 13-й секунде.

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После розыгрыша с центра поля мяч попал к голкиперу "горожан". Тот выбил его практически к штрафной соперника, Кевин де Брюйне поборолся с двумя защитниками, скинул круглый снаряд Гюндогану и тот в касание отправил кожаную сферу идеально в девятку ворот Де Хеа.

Это взятие ворот стало самым быстрым в истории финалов Кубка Англии, который проводится с 1871 года.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку "Эвертона" Луи Саа. В 2009 году французский футболист гваделупского происхождения открыл счет на 25-й секунде.

В итоге матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 2:1. После того, как Бруно Фернандеш ударом с пенальти сравнял счет, все тот же Гюндоган в дебюте второго тайма оформил дубль.

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