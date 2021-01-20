В Киеве открылся первый футбольный ретро-магазин

Прямо в центре Киева, возле станции метро "Золотые Ворота", открылось абсолютно неповторимое по своей атмосфере место – футбольный ретро магазин Stunner Football Kits.

Проект запустила молодая пара – Полина и Серж – поклонники эстетики футбола 90-х. "На самом деле, магазин на Золотоворотской работает уже почти как год, но из-за карантина о нём всё ещё знает не так много людей. Культура футбольных ретро-дизайнов начала разгоняться в Британии еще в нулевых. Там люди носят такие вещи повсеместно, не только на стадион или в паб на матч любимой команды. Мы считаем, что это круто. И как только магазин открылся, с радостью обнаружили, что и в Киеве есть много ценителей оригинальных вещей из прошлого", – рассказали ребята.

Вообще, как только заходишь, в глаза бросается количество деталей, которые создают атмосферу: футбольные автобиографии на полках, повсюду флаги и картины, а мебель пестрит теми самыми вкладышами из детства.

Внутри есть приставка, на которой можно зарубиться в Pro Evolution 4. Стены украшены работами друзей-иллюстраторов со всего мира – каждая с QR-кодом, который ведет на профиль художника.

Здесь можно найти дизайны клубов и сборных начиная с 80-х годов: от Бразилии с Роналдиньо и Карлосом на спине до редкой кислотной тренировочной формы "Челси".

Есть абсолютно музейные экспонаты, например, культовая выездная футболка МЮ сезона 1997/98 с автографами состава или матчевый лонгслив "Грассхоппер" 1983 года. Что самое главное – абсолютно все вещи оригинальные и имеют свою историю.

"Много посетителей спрашивают, где мы это все берем. На самом деле, однозначного ответа у нас и нет. Что-то обмениваем, что-то мы привозим из путешествий. Некоторые люди сами приносят нам вещи, потому что уже не горят ними. Мы же только рады дать им вторую жизнь. Наш основной посыл в том, что футбольные дизайны можно носить и в повседневной жизни. Баскетбольные джерси, к примеру, давно уже проложили себе путь в шкафы и комоды, пора и футбольным формам сделать то же самое", – объяснили основатели магазина.

Магазин находится на ул. Золотоворотская, 6а. В период локдауна ребята закрыты, поэтому стучитесь в Instagram или заходите на сайт. Доставка по Украине и всему миру бесплатная.