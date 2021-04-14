В Иране показ футбола прерывали более 100 раз из-за голых ног девушки-арбитра. Фотофакт

Государственный телеканал Ирана более 100 раз прерывал прямую трансляцию матча английской Премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" (1:3), чтобы не показывать голые ноги линейного девушки-арбитра Шан Мэсси-Эллис.

В тот момент,когда в кадре оказывалась Месси-Эллис в шортах, режиссеры переключались на панорамный снимок стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

В Иране ношение хиджаба является обязательным для женщин, в то время как власти страны не разрешают показывать на государственном телевидении женщин с непокрытыми волосами или с голыми коленями.

Организация My Stealthy Freedom, выступающая против дискриминационных гендерных законов в Иране, так прокомментировала ситуацию:

"Телевизионные цензоры были потрясены присутствием девушки-рефери в шортах. Они решили оградить зрителей от этого зрелища, заставив их любоваться закоулками Лондона, что сделало игру насмешкой"

В конце игры один из комментаторов пошутил, что надеется, что зрителям понравилось географическое шоу.

"Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима", – говорится в заявлении My Stealthy Freedom, текст которого приводит The Daily Mail.

С 1979 года в результате Исламской революции женщины в Иране обязаны носить хиджаб в общественных местах, в противном случае правонарушители могут быть арестованы на 60 дней.

В 2019 году иранским женщинам впервые за десятилетия разрешили посещать футбольные матчи. На такой шаг правительство Иран пошло после угроз ФИФА приостановить деятельность Исламской республики в Международной федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Иран запретил спортсменам соревноваться с израильтянами.