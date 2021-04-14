В Ірані показ футболу переривали понад 100 разів через голi нoги арбітринi. Фотофакт

Державний телеканал Ірану понад 100 разів переривав пряму трансляцію матчу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" (1:3), щоб не показувати голі ноги лінійної арбітринi Шан Мессі-Елліс.

У той момент, коли в кадрі опинялася Мессі-Елліс у шортах, режисери переключалися на панорамний знімок стадіону "Тоттенхем Хотспур".

В Ірані носіння хіджабу є обов'язковим для жінок, у той час як влада країни не дозволяє показувати на державному телебаченні жінок із непокритим волоссям або з голими колінами.

Організація My Stealthy Freedom, яка виступає проти дискримінаційних гендерних законів в Ірані, так прокоментувала ситуацію:

"Телевізійні цензори були вражені присутністю дівчини-рефері в шортах. Вони вирішили захистити глядачів від цього видовища, змусивши їх милуватися закутками Лондона, що зробило гру насмішкою"

Наприкінці гри один із коментаторів пожартував, що сподівається, що глядачам сподобалося географічне шоу.

"Цензура закладена в ДНК Ісламської Республіки Іран. Ми не повинні робити цю практику нормою. Це не наша культура. Це ідеологія репресивного режиму", – йдеться в заяві My Stealthy Freedom, текст якої наводить The Daily Mail.

Із 1979 року внаслідок Ісламської революції жінки в Ірані мусять носити хіджаб у громадських місцях, в іншому випадку правопорушниць можуть заарештувати на 60 днів.

У 2019-му іранським жінкам уперше за десятиліття дозволили відвідувати футбольні матчі. На такий крок уряд Іран пішов після погроз ФІФА зупинити діяльність Ісламської республіки в Міжнародній федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні цього року Іран заборонив спортсменам змагатися з ізраїльтянами.