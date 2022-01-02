'В хороших отношениях': Шевченко встретился с футболистом сборной России – СМИ

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко выражал заинтересованность в трансфере форварда сборной России и московского "Локомотива" Федора Смолов. Украинский специалист лично встречался с 31-летним футболистом.

Такими данными располагает портал Metaratings.ru. Шевченко находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми. Стороны обсуждали возможный переход Федора, который имеет опыт выступлений в чемпионате Испании, в итальянскую команду.

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В то же время позже стало известно о том, что Смолов, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском "Динамо". В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий забил за "Локомотив" семь голов в 15 матчах. Также в его активе шесть игр в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ рассказали об интересе Шевченко к полузащитнику российской сборной и бергамской "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Кроме того, OBOZREVATEL проанализировал работу украинского тренера "Дженоа" в итальянской команде в минувшем году.