Шевченко покупает футболиста сборной России – СМИ

Максим Иншаков
Футбол
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Шевченко начал переговоры по покупке Миранчука

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, начал переговоры с "Аталантой" по футболисту сборной России Алексею Миранчуку. Как сообщает La Repubblica, команда из Бергамо хочет заработать на продаже 26-летнего хавбека 12 миллионов евро.

Еще три миллиона евро "Аталанта" получит бонусами, если генуэзцы сохранят место в Серии А, а Миранчук продемонстрирует в "Дженоа" выдающиеся результаты.

Алексей Миранчук

По информации СМИ, кроме Миранчука в шорт-лист команды Шевченко попали хавбеки "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвард "Гронингена" Йорген Ларсен и защитник "Удинезе" Йенс Ларсен.

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Андрей Шевченко

Слухи о том, что Алексей уйдет из "Аталанты" появились еще осенью. Тогда в прессе появилась версия, что россиянин не выдерживает конкуренции и планирует выступать в менее амбициозной команде.

Миранчук (слева) в игре с Дженоа

Напомним, что одним из тех, с кем россиянин борется за место на поле, является украинец Руслан Малиновский.

Позже появилась информация, что из "Аталанты" Алексей уйдет именно в "Дженоа" и станет первым приобретением Шевченко.

Малиновский в матче с Дженоа

Миранчук хотел бы иметь стабильное место в стартовом составе, но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не готов ему идти навстречу.

Миранчук демонстрирует посредственную результативность

Уроженец Кубани перебрался на Апеннины чуть более года назад из московского "Локомотива". Его контракт в Бергамо действует до лета 2024 года. В 43 матчах за "Аталанту" Миранчук забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Алексей Миранчук в "Аталанте"

Трансферная стоимость футболиста составляет 13,5 млн евро.

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