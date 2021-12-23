Шевченко покупает футболиста сборной России – СМИ

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, начал переговоры с "Аталантой" по футболисту сборной России Алексею Миранчуку. Как сообщает La Repubblica, команда из Бергамо хочет заработать на продаже 26-летнего хавбека 12 миллионов евро.

Еще три миллиона евро "Аталанта" получит бонусами, если генуэзцы сохранят место в Серии А, а Миранчук продемонстрирует в "Дженоа" выдающиеся результаты.

По информации СМИ, кроме Миранчука в шорт-лист команды Шевченко попали хавбеки "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвард "Гронингена" Йорген Ларсен и защитник "Удинезе" Йенс Ларсен.

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Слухи о том, что Алексей уйдет из "Аталанты" появились еще осенью. Тогда в прессе появилась версия, что россиянин не выдерживает конкуренции и планирует выступать в менее амбициозной команде.

Напомним, что одним из тех, с кем россиянин борется за место на поле, является украинец Руслан Малиновский.

Позже появилась информация, что из "Аталанты" Алексей уйдет именно в "Дженоа" и станет первым приобретением Шевченко.

Миранчук хотел бы иметь стабильное место в стартовом составе, но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не готов ему идти навстречу.

Уроженец Кубани перебрался на Апеннины чуть более года назад из московского "Локомотива". Его контракт в Бергамо действует до лета 2024 года. В 43 матчах за "Аталанту" Миранчук забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста составляет 13,5 млн евро.