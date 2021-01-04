В Германии футболист забил гол пяткой с разворотом на 360 градусов. Видео

Александр Чеканов Футбол 13:21, 4.01.2021 Обновлено: 13:33, 4.01.2021

Полузащитник леверкузенского "Байера" Надим Амири отметился невероятным по исполнению голом в матче 14-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом".

Красивый эпизод произошел на девятой минуте игры. Получив заброс от партнера, Амири пробросил мяч мимо защитника, развернулся на 360 градусов, а затем элегантно пяткой точно пробил в ворота под голкипером соперника (смотрите момент на видео с 00:30).

Отметим, что этот гол не помог "Байеру" добыть гостевую победу. Команда из Франкфурта не только сумела отыграться, но и во втором тайме вышла вперед, удержав итоговый счет и три очка – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Артем Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции, отличившись ударом головой.

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