У Німеччині футболіст забив гол п'ятою з розворотом на 360 градусів. Відео

Олександр Чеканов Футбол 13:21, 4.01.2021 Оновлено: 13:33, 4.01.2021

Півзахисник леверкузенського "Байєра" Надим Амірі відзначився неймовірним за виконанням голом у матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з "Айнтрахтом".

Красивий епізод стався на дев'ятій хвилині гри. Отримавши закид від партнера, Амірі прокинув м'яч повз захисника, розвернувся на 360 градусів, а потім елегантно п'ятою точно пробив у ворота під голкіпером суперника (дивіться момент на відео з 00:30).

Зазначимо, що цей гол не допоміг "Байєру" добути гостьову перемогу. Команда з Франкфурта не тільки зуміла відігратися, а й у другому таймі вийшла вперед, утримавши підсумковий рахунок і три очки – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Артем Кравець забив ще один гол у чемпіонаті Туреччини, відзначившись ударом головою.

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