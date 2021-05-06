В финале английского кубка голкипер забил спасительный гол и выиграл серию пенальти. Видео

Голкипер "Борнмута" Марк Траверс стал главным героем финала турнира под названием Hampshire Senior Cup, в котором его команда встречалась с "Истли".

Последние открыли счет уже на четвертой минуте встречи, но вскоре игроку "вишен" удалось сравнять счет прямым ударом со штрафного. Перед перерывом "Истли" мог выйти вперед, но Траверс сумел парировать одиннадцатиметровый в исполнении соперника.

В начале второго тайма "Борнмут" вновь пропустил. Счет оставался неизменным до одной из последних минут поединка, пока голкипер "вишен" не пришел на розыгрыш углового и не замкнул подачу партнера ударом головой в дальний гол.

После этого началась серия пенальти, в которой Траверс снова проявил себя лучшим образом. Он отбил первый пенальти в исполнении одного из соперников, а затем все его одноклубники реализовали свои попытки, что принесло "Борнмуту" победу со счетом 2:2 (5:3 по пенальти).

Отметим, что команда Траверса завоевала трофей Hampshire Senior Cup 2019/20, поскольку в прошлом году розыгрыш турнира был отложен из-за пандемии коронавируса.

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