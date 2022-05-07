В доме президента клуба УПЛ российские оккупанты казнили двух украинцев

Президент футбольного клуба "Верес" Иван Надеин рассказал, что в его доме в Буче оккупанты убили двух гражданских. По словам Надеина россияне жили там около 10 дней.

Несмотря на то, что в строение не попали снаряды и оно осталось целым, состояние домом очень сложное.

"Оставалось два охранника. Расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно", – рассказал Надеин в эфире Youtube-канала "Трындец".

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Также саперы обнаружили две растяжки. Одна вела к большому артиллерийскому фугасному снаряду, который был прицеплен к входной двери. Еще две были соединены с гранатми РГД.

"Одна была на генераторе – если бы он заработал, то сработала бы растяжка. Это было направлено исключительно на мирных гражданских граждан", – добавил Надеин.

Также солдаты РФ они оставили часть своей одежды, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды тоже исчезла.

"Возможно, они выходили в ней. Возможно выходили наскоро, потому что габаритное имущество было составлено в кучу и не успели забрать. Забрали только самое ценное. Видимо, выходили на скорую руку. бежали с той территории", – подытожил президент ривненского клуба.