В "Динамо" перейдет воспитанник "Шахтера", ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины – СМИ

Киевское "Динамо" в ближайшее время подпишет контракт с воспитанником "Шахтера" и лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2020/21 Владиславом Кулачем, утверждает "Динамомания".

Последним клубом 28-летнего футболиста была "Ворскла", за которую Кулач забил 15 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги. Контракт с полтавчанами у форварда заканчивается летом 2021 года.

Кулач выступал за третью команду "горняков", отдавался в аренду в "Ильичевец", запорожский "Металлург", днепродзержинскую "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию" и венгерский "Гонвед".

В январе 2020 года Кулач подписал полноценный контракт с "Ворсклой", и с тех пор сыграл за команду 34 матча (19 голов) во всех турнирах.

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