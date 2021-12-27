'В 'Динамо' мне не понравилось': футболист 'Шахтера' рассказал о своем переходе

Футболист "Кривбасса" Клим Приходько, который выступает за команду Первой лиги на правах аренды из "Шахтера", рассказал, как перешел в стан "горняков" из киевского "Динамо". Случилось это с полузащитником в 2018 году.

Историю своей карьеры парень поведал YouTube-каналу "Кривбасса". Ныне 21-летний парень в 13 матчах сезона Первой лиги 2021/2022 забил два мяча и получил четыре желтые карточки.

"Я начинал играть в Кривом Роге, потом переехал в академию "Днепра". После смены тренера мне предложили перейти в "Динамо", и я, недолго раздумывая, решился перебраться в Киев. Дошел в "Динамо" до U-19, но мне как-то не понравилось, не видел продолжения.

Видео дня

Появилось предложение "Шахтера", и я решил воспользоваться этим шансом. Уровень "Шахтера" выше, конечно, намного: по тренировкам, по быту, по всему. Хотя и в "Динамо" в принципе хорошо", – порассуждал Приходько.

Сайт Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 100 тысяч евро. Его аренда в "Кривбассе" рассчитана до окончания сезона. Команда занимает второе место в Первой лиге, уступая лишь "Металлисту".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отказался продать футболиста сборной Украины за 12 млн евро.

Мы рассказывали, как футболиста сборной Украины потеряли на матче Евро-2020: "Вышел из туалета, дожевывая печенье".