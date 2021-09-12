В чемпионате Украины скорая 30 минут не могла вывести с поля футболиста

Нападающий житомирского "Полесья" Юрий Коломоец получил серьезную травму в матче 8-го тура чемпионата Украины в Первой лиге против ивано-франковского "Прикарпатья" (2:0). Футболиста больше получаса не могли эвакуировать со стадиона, сообщает sport.ua.

После неудачного падения 31-летний форвард не смог самостоятельно покинуть газон, и на арену пришлось приехать скорой помощи.

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Спортсмену пришлось с большим трудом самом перемещаться внутрь салона, однако до больницы авто не доехало.

Машина остановилась на границе поля. В это время к двери автомобиля подошла жена Коломойца.

После непродолжительного разговора с работником клуба и медсестрой она расплакалась.

Затем Юрия два пожилых врача переместили в новую скорую и уже та отправилась в госпиталь. В общей сложности вся процедура заняла больше 30 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский футболист получил травму, празднуя гол в матче отбора Лиги чемпионов.