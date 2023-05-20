В чемпионате Украины по футболу выбежавший болельщик ударил арбитра в живот. Видео

Матч юношеского чемпионата Украины по футболу между львовским "Рухом" и ФК "Львов" ознаменовался скандалом. На 97-й минуте на поле стадиона им. Богдана Маркевича в Винниках выбежал болельщик и ударил в живот главного арбитра встречи Артем Очкуренко из Никополя.

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Инцидент произошел после того, как рефери при счете 1:1 назначил пенальти в пользу хозяев. Ударив судью, фанат развернулся и в сопровождении футболиста "Львова" покинул газон.

После этого хавбек "Руха" Максим Бойко точно реализовал 11-й метровый, добыв для своей команды победу.

По данным СМИ, хулиганом оказался Евгений Михайлов. 49-летний экс-футболист, выступавший на рубеже нулевых за "Львов", тернопольскую "Ниву" и "Карпаты". Он приходится родным братом Роману Михайливу, президенту ДЮСШ "Львов".

Для "Руха", который является лидером первенства, пенальти в ворота "Львова" стал 18-м в текущем сезоне.

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