В чемпионате Украины игроку не отдавали футболку после празднования гола. Видео курьеза

В матче Второй лиги Украины между "Карпатами" из Галича и "Эпицентром" (Дунаевцы) (1:0) случился курьезный момент во время празднования единственного гола.

На странице Артура Валерко в Twitter появилось видео эпизода, который случился на 64-й минуте поединка. Нападающий хозяев Андрей Бэй головой замкнул подачу своего партнера с углового, на радостях снял футболку и подбросил ее высоко в воздух.

Получив желтую карточку за свое празднование, игрок "Карпат" подошел к зрителям, стоявшим за воротами, чтобы вернуть экипировку, но не сразу получил ее обратно. Футболка форварда "исчезла" за курткой одного из руководителей ПФК "Львов", который после всеобщего смеха отдал ее Бэю.

Гол нападающего принес победу клубу из Галича и позволил сместить "Ужгород" с третьей позиции. После 15 туров на счету "Карпат" 32 очка. "Эпицентр" остался на пятой строчке с 24 пунктами после 12 игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в другом матче команды из Галича в рамках Второй лиги Украины мяч при невероятных обстоятельствах не оказался в сетке.