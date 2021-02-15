В чемпионате Англии вратарь пропустил нелепый гол с 35 метров. Видео

Голкипер "Миллуола" Бартош Бялковски привез нелепый гол в ворота своей команды в выездном матче 29-го тура второго по силе дивизиона Англии (Чемпионшипа) против "Рединга" (2:1).

На 17-й минуте встречи мяч оказался у него в руках. Он попытался начать быструю контратаку и вбросил его вперед на двух одноклубников. Они не сумели разобраться в ситуации, в результате чего футболист хозяев перехватил игровой снаряд и в одно касание точно пробил в пустые ворота с 35 метров.

Несмотря на эту раннюю неудачу, "Миллуолу" удалось не только отыграться, но и одержать волевую победу со счетом 2:1, которая позволила лондонцам остаться на 14-м месте в таблице. "Рединг" упустил шанс приблизиться к лидерам и идет пятым с 48 очками после 29 матчей.

Команда ведет борьбу за выход в английскую Премьер-лигу и сейчас находится в зоне плей-офф. В последний раз клуб выступал в АПЛ в сезоне 2012/13.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Англии и "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе включил "режим Месси" и забил гол-шедевр в поединке против "Шеффилд Юнайтед".