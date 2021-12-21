В чемпионате Англии рекордное количество больных коронавирусом. Что будет с сезоном

Критическая ситуация сложилась в чемпионате Англии по футболу. Новое обследование игроков и персонала клубов Премьер-лиги выявило 90 (!) новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное количество с начала пандемии.

Об этом сообщили на официальном сайте АПЛ. Сдача анализов проводилась на прошлой неделе – с 13 по 19 декабря. Всего же было проведено 12345 тестов, что также является максимальным числом в английском футболе.

Увеличение количества анализов связано с ростом числа больных. Неделей ранее положительные тесты сдали 42 человека, тогда как в течение первой части сезона 2021/2022 зараженных, как правило, обнаруживалось не более десяти за неделю.

Видео дня

Например, сейчас в "Челси" на изоляцию ушли пять футболистов основного состава: Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер, Бен Чилвелл, Кай Хаверц. Без них "синие" не смогли обыграть середняков из "Вулверхэмптона" (0:0).

Всего же в последнем туре отменили шесть матчей из десяти. Однако АПЛ пока что не планирует приостанавливать сезон и надеется, что за время Рождества многие подлечатся. В то же время количество тестов на данном этапе будет возрастать. Следующий тур запланирован на 26-27 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Тоттенхэм" убрали из еврокубков за отказ приехать на матч.

Тем временем НХЛ остановила сезон из-за коронавируса. Хоккеисты сильнейшей лиги не поедут на Олимпиаду-2022.