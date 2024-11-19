В Бразилии фанаты скандировали футболисту сборной России '3.14дорас'. Тот радостно прыгал в ответ. Видео

Футболист молодежной сборной России Никита Салтыков опозорился после матча против "Сан-Кристован" из Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел в Бразилии, где российская молодежка проводит турне по странам Южной Америки.

Видео дня

После выигранного матча (4:0), в котором Салтыков сделал два ассиста, фанаты решили спеть, что думают о россиянине. Полузащитник "Локомотива", не понимая смысла скандирований "Салтыков, viado", радостно побежал к местной публике и вместе с ней начал прыгать и энергично махать руками.

Видео "празднований", даже у себя в Telegram опубликовал московский клуб Никиты, однако впоследствии эти посты были удалены.

Позже бразильский журналист Тиагу Таам объяснил, что же на самом деле фаны скандировали : "Салтыков, п*дорас".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

