В Бельгии футболиста выгнали с поля за фол на игроке сборной Украины

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук стал участником ключевого события в матче 25-го тура чемпионата Бельгии по футболу против "Генка" (1:1).

На 10-й минуте защитник гостей Карлос Куэста зацепил ногу игрока сборной Украины, завалив нашего соотечественника на подступах к штрафной площадке. Главный рефери встречи Николас Лафорж показал футболисту "Генка" желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение, показав нарушителю красную.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января Роман выполнил красивый трюк в матче бельгийского чемпионата и поразил своей техникой пользователей Instagram со всего мира.

согласно информации СМИ, Яремчук может перейти в итальянскую Серию А. Один из грандов местного футбола готов заплатить за него от 10 до 12 миллионов евро.