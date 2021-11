В Азии после матча потребовали проверить пол вратаря женской сборной Ирана

Футбольная ассоциации Иордании (JFA) потребовала от Азиатской футбольной конфедерации (AFC) проверить пол вратаря женской сборной Ирана после матча отборочного турнира к Кубку Азии. Заявление организации появилось после игры, в котором иорданки проиграли в серии пенальти и не смогли квалифицироваться на соревнования.

Соответствующий документ был опубликован на официально странице главы JFA Али бен аль-Хусейн в социальной сети Twitter. Он напомнил о многочисленных случаях манипуляций и мошенничества в составе соперников.

"Мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с манипуляциями с полом и допинговыми скандалами", – говорится в заявлении иорданской ассоциации футбола.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX