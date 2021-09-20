В Англии грубый поступок футболиста вызвал бурное обсуждение в сети. Видео

В матче Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии) между "Лутоном" и "Суонси" произошел момент, который вызвал ожесточенные споры в сети. Пользователи не смогли прийти к общему знаменателю, обсуждая цвет карточки, которую необходимо было показать игроку первых.

Генри Лэнсбери хотел быстро разыграть штрафной удар на своей половине поля, но ему помешал футболист "Суонси", отбросивший мяч в сторону. Полузащитник "Лутона" не стал церемониться с соперником и со всей силы пробил ему по ногам вместо "круглого".

Арбитр наказал Лэнсбери желтой карточкой, но многие болельщики считают, что правильным решением было бы удаление. В то же время, часть юзеров придерживается мнения, что игрок хозяев смотрел на мяч, поэтому не мог увидеть футболиста "Суонси".

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Отметим, что "Лутон" забил три безответных гола в первом тайме, но после перерыва клубу из Уэльса удался невероятный камбэк. В итоге поединок закончился вничью 3:3.

"Суонси" набрал всего 7 очков после 8 туров Чемпионшипа и идет над зоной вылета, а их соперники имеют в своем активе 10 баллов, что позволяет им находиться на 13-й позиции.

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