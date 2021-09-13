Футболист "Ливерпуля" получил жуткую травму в матче чемпионата Англии. Видео

18-летний полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил ужасную травму в выездном поединке четвертого тура английской Премьер-лиги против "Лидса". Его унесли с поля на носилках.

В первой половине второго тайма при счете 2:0 в пользу гостей Эллиотт получил мяч от партнера и попытался начать контратаку своей команды. Его остановил защитник "Юнайтед" Паскаль Стрейк, который исполнил запрещенный правилами футболами подкат "ножницы".

По итогам контакта нога полузащитника "красных" неестественно вывернулась. Он заработал перелом лодыжки со смещением.

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Увидев, что случилось, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах незамедлительно позвал на помощь работников медицинской бригады. Арбитр удалил Стрейка после просмотра видеоповтора, показав ему прямую красную карточку.

Время, которое уйдет на восстановление Эллиотта, остается неизвестным. В нынешнем сезоне юный футболист принял участие во всех матчах "Ливерпуля" в АПЛ.

Сам поединок закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Команда Юргена Клоппа делит первое место с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", имея в своем активе 10 очков после 4 туров. "Лидс" идет четвертым с конца с 2 баллами.

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